Corona in Usbekistan: 514 neue Fälle in 24 Stunden

Taschkent, 25. September, AZERTAC

Die Zahl der täglichen gemeldeten Corona-Neuinfektionen steigt in Usbekistan weiter an. In den letzten 24 Stunden wurden 514 neue Corona-Fälle registriert. Damit stieg die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 54181. Vier Corona-Patienten sind gestorben, was die Gesamtzahl der Todesopfer im Land auf 448 erhöht.

Innerhalb eines Tages wurden 609 weitere Patienten als geheilt eingestuft. Bisher wurden in Usbekistan 50441 Corona-Kranke als geheilt nach Hause entlassen, wie AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministerium in Usbekistan mitteilt.

Usbekistan behandelt derzeit 3392 aktive Corona-Kranke, hieß es.