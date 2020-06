Coronakrise: Aserbaidschan meldet 262 Infizierte, 72 Geheilte

Baku, 4. Juni, AZERTAC

In Aserbaidschan wurden in den letzten 24 Stunden 262 neue Corona-Infektionsfälle nachgewiesen. 72 Patienten haben sich von der Krankheit erholt. 2 weitere Menschen sind gestorben. AZERTAC zufolge teilte dies der operative Stab beim Ministerkabinett mit, als er am Donnerstag die neusten Zahlen zu den Infektionen mit dem Coronavirus in Aserbaidschan bekanntgab.

In Aserbaidschan wurden bisher 6522 Infektionsfälle registriert, 78 Menschen sind an Covid-19 gestorben. Bislang sind 3737 Corona-Patienten wieder genesen.

Aserbaidschan behandelt derzeit 2707 Corona-Patienten. 64 Patienten befinden sich derzeit in einem schweren Zustand. Bisher wurden landesweit 322.574 Tests durchgeführt, hieß es in der Meldung weiter.