Coronakrise: Aserbaidschan und WHO unterzeichnen Geberabkommen in Genf

Genf, 13. März, AZERTAC

Am Freitag, dem 13. März ist im Hauptquartier der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf ein Geberabkommen zwischen der Republik Aserbaidschan und der Weltgesundheitsorganisation unterzeichnet worden, wie das AZERTAC-Büro in Wien berichtete.

Dieses Geberabkommen wurde nach einer Entscheidung von der Regierung der Republik Aserbaidschan vom 6. März 2020 über eine freiwillige finanzielle Unterstützung für die WHO unterzeichnet, um zu den Bemühungen der internationalen Gemeinschaft beizutragen, das Risiko der Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie in der Welt zu verhindern.