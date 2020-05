Coronakrise: Russland meldet Rekordenzahl an Todesopfern

Moskau, 28. Mai, AZERTAC

In Russland wurden mit 174 Toten so viele Sterbefälle wie bisher noch nie an einem Tag gezählt. Im Land sind nach offiziellen Angaben inzwischen 4142 Menschen gestorben, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde.

AZERTAC zufolge teilte dies das Coronavirus-Krisenzentrum mit. Zudem seien 8.371 Neuinfektionen registriert worden. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungsfälle sei damit auf 379.051 gestiegen. Bisher wurden 150.993 Patienten als geheilt nach Hause entlassen.