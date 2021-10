Coronakrise in Armenien: 2193 Neuinfektionen in 24 Stunden

Baku, 30. Oktober, AZERTAC

In Armenien gab es erneut eine Zunahme der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus.

In den letzten 24 Stunden wurden in Armenien mit knapp drei Millionen Einwohnern 2193 neue Corona-Infektionen registriert, 52 Corona-Patienten sind am vergangenen Tag gestorben, wie AZERTAC unter Berufung auf “Sputnik Armenien“ berichtete.

Die Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus gilt ab Montag, dem 1. November wieder in umfassender Form. Der Mund-Nasen-Schutz (MNS) muss auch in öffentlichen Freiräumen getragen werden, hieß es.