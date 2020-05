Coronakrise in Armenien: Infiziertenzahl 18.000 übergestiegen

Tiflis, 28. Mai, AZERTAC

In Armenien nimmt die Zahl der Corona-Infiziertenzahl und Todesfälle immer mehr zu.

Binnen 24 Stunden haben sich 442 Menschen in Armenien mit Covid-19 infiziert, 15 Patienten sind an der Lungenkrankheit gestorben.

AZERTAC zufolge gab dies das Zentrum für Kontrolle von Krankheiten des armenischen Gesundheitsministeriums bekannt.

Derzeit gibt es in Armenien 4772 aktive Corona-Kranken. Bisher wurden in Armenien mit knapp drei Millionen Einwohnern 8.216 Corona-Infektionen und 113 Todesfälle nachgewiesen, hieß es in der Meldung.