Coronakrise in Georgien: Zahl der Neuinfektionen steigt weiter

Tiflis, 14. September, AZERTAC

Die Zahl der täglichen gemeldeten Corona-Neuinfektionen und Todesfälle im Nachbarland Georgien ist wieder gestiegen.

In den letzten 24 Stunden wurden in Georgien 54 Covid-19-Todesopfer, 3221 neue Fälle registriert, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 585 036 erhöht, wie das georgische Büro von AZERTAC unter Berufung auf die offizielle Website der georgischen Regierung stopgov.ge berichtete.

Das ist der höchste Wert der letzten 5 Tage, hieß es weiter.

Innerhalb eines Tages sind 2990 weitere Patienten wieder genesen. Bisher “erholten“ sich in Georgien 548 951Infizierte wieder von der Lungenkrankheit. Bislang wurden 8287 Todesfälle registriert.