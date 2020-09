Coronakrise in Indien: 86 052 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Baku, 25. September, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden sind in Indien 86 052 Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus und 1141Todesfälle registriert worden, wie AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministerium in Indien berichtet.

Indien zählt derzeit rund 5 818 570 bestätigte Infektionen. Bisher starben in Indien insgesamt 92 290 Menschen an COVID-19.

Nach den USA ist Indien mit den meisten Corona-Infektionen weltweit.