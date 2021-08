Coronakrise in Indonesien: Mehr als 200 00 Neuinfektionen, 1475 Tote in 24 Stunden

Tokio, 10. August, AZERTAC

Die indonesische Regierung hat eine Reihe von Einschränkungen im öffentlichen Leben erneut verlängert, dieses Mal vom 10. bis zum 3. August 2021.

Das teilte der indonesischen Minister für maritime Angelegenheiten und Investitionen, Luhut Binsar Pancaitan, heute bei einer Pressekonferenz, wie das japanische Büro von AZERTAC berichtet.

Hier sei erwähnt, dass die Zahl der Todesopfer in Verbindung mit Covid-19 in Indonesien die Marke von 108 000 überschritten hat.

Allein in den vergangenen 24 Stunden seien weitere 1475 Tote im Zusammenhang mit dem Virus hinzugekommen.

Der südostasiatische Inselstaat mit 270 Millionen Einwohnern ist das am schwersten von der Pandemie betroffene Land in der Region. In den letzten 24 Stunden wurden 20700 Neuinfektionen gemeldet. Indonesien zählt insgesamt 3,6 Millionen Infektionen. Seit Beginn der Pandemie “erholten“ sich insgesamt 3,1 Millionen Menschen von der Lungenkrankheit. Etwa 8,9 Prozent der Bevölkerung des Landes wurden gegen das neuartige Coronavirus geimpft. 18,7 Prozent der Bevölkerung erhielten mindestens die erste Impfdosis.