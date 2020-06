Coronakrise in Pakistan: Binnen 24 Stunden 3946 weitere Menschen mit Covid-19 infiziert

Islamabad, 23. Juni, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden sind in Pakistan 3946 weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 185.034 erhöht. 105 Patienten sind gestorben. Damit stieg die Zahl der bislang an Covid-19 gestorbenen Menschen auf 3695 Menschen, wie AZERTAC berichtete.

Pakistan behandelt derzeit 107.868 Corona-Kranke. 3236 Corona-Patienten befinden sich in einem kritischen Zustand.