Coronavirus: 7168 neue Fälle in 24 Stunden in Moskau

Moskau, 21. November, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden haben sich in Russland 24 822 Menschen mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 2 064 748 erhöht, wie das Moskauer Büro von AZERTAC berichtet.

Binnen 24 Stunden sind 467 Patienten an Covid-19 gestorben, womit die Gesamtzahl der Todesopfer auf 35 778 steigt. 26 021 weitere Patienten erholten sich binnen 24 Stunden wieder von der Lungenkrankheit. Damit stieg die Gesamtzahl der Genesene auf 1 577 435.

Die Zahl der COVID-19-Patienten in Moskau stieg innerhalb eines Tages um 7.168 Personen auf 547.138.

Russland ist nach den USA, Indien, Brasilien und Frankreich mit den meisten Corona-Infektionen weltweit.