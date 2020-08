Coronavirus Aserbaidschan aktuell: 184 Neuinfektionen, 160 Geheilte

Baku, 22. August, AZERTAC

Am vergangenen Tag seien in Aserbaidschan 184 Neuinfektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus registriert und 160 Patienten als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen worden. 3 weitere Menschen seien in den letzten 24 Stunden gestorben, wie der operative Stab beim Ministerkabinett am Samstag mitteilte.

Bisher starben in Aserbaidschan insgesamt 515 Menschen an der Lungenkrankheit. 32 842 Corona-Patienten erholten sich bislang von der Krankheit. Aserbaidschan zählt derzeit 35 105 Infektionen.

In Aserbaidschan gibt es derzeit 1748 aktive Corona-Kranke. Landesweit wurden bisher 868 345 Tests durchgeführt. Heute (Samstag, 22. August) wurden 6557 weitere Menschen auf das Virus getestet, hieß es im Bericht des operativen Stabs weiter.