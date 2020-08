Coronavirus Aserbaidschan aktuell: 639 Geheilte in 24 Stunden

Baku, 2. August, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden sind in Aserbaidschan rund 286 neue Corona-Fälle registriert worden. 639 Patienten wurden als geheilt nach Hause entlassen. 8 Menschen starben am vergangenen Tag.

Das teilte der operative Stab beim Ministerkabinett am Sonntag mit.

Bisher starben in Aserbaidschan insgesamt 462 Menschen an der Lungenkrankheit. 27.113 Corona-Patienten wurden behandelt und als geheilt nach Hause entlassen. Aserbaidschan zählt derzeit 32.443 Infektionen.

In Aserbaidschan gibt es derzeit 4868 aktive Corona-Kranke. Landesweit wurden bisher insgesamt 738.963 Tests durchgeführt. Heute (Donnerstag, 30. Juli) wurden 6727 weitere Menschen auf das Virus getestet, hieß es im Bericht des operativen Stabs weiter.