Coronavirus: Aserbaidschan meldet 2132 Neuinfektionen am Freitag

Baku, 29. Oktober, AZERTAC

Die bestätigten Fälle mit Neuinfektionen des Coronavirus in Aserbaidschan sind in den letzten 24 Stunden um 2132 angewachsen. 26 weitere Menschen sind im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben, womit die Gesamtzahl der Todesopfer auf 7021 erhöht. 1757 Personen sind am vergangenen Tag von der Krankheit wieder genesen, was die Gesamtzahl der bisher als geheilt eingestuften Menschen auf 1757 erhöht, gab operative Stab beim Ministerkabinett am Freitag, dem 29. Oktober bekannt.

Aserbaidschan zählt derzeit 526 920 bestätigte Ansteckungsfälle.

In Aserbaidschan gibt es derzeit 29 110 aktive Corona-Kranke. Landesweit wurden bisher 5 169 788 Tests durchgeführt. Heute wurden 11 753 weitere Menschen auf das Virus getestet, hieß es im Bericht weiter.