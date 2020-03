Coronavirus: Aserbaidschan meldet 24 neue Infektionen und einen neuen Todesfall

Baku, 31. März, AZERTAC

Trotz aller Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus melden die Länder immer mehr Infektionen und Todesfälle. In den letzten 24 Stunden seien in Aserbaidschan 24 neue Fälle und ein neuer Todesfall registriert worden. Das teilte am Mittwoch der operative Stab beim Ministerkabinett mit. In Aserbaidschan wurden den Angaben zufolge bisher 298 Infektionen gezählt, 5 Menschen sind an der Krankheit gestorben. 26 Patienten wurden geheilt nach Hause entlassen.