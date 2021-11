Coronavirus: Aserbaidschan meldet 2500 Neuinfektionen am Samstag

Baku, 6. November, AZERTAC

Die bestätigten Fälle mit Neuinfektionen des Coronavirus in Aserbaidschan sind in den letzten 24 Stunden um 2500 angewachsen. 33 weitere Menschen sind im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben, womit die Gesamtzahl der Todesopfer auf 7241erhöht. 2243 sind am vergangenen Tag von der Krankheit wieder genesen, was die Gesamtzahl der bisher als geheilt eingestuften Menschen auf 505 767 erhöht, gab operative Stab beim Ministerkabinett am Samstag, dem 6. November bekannt.

Aserbaidschan zählt derzeit 544 650 bestätigte Ansteckungsfälle.

In Aserbaidschan gibt es derzeit 31 642 aktive Corona-Kranke. Landesweit wurden bisher 5 271 849 Tests durchgeführt. Heute wurden 15 017 weitere Menschen auf das Virus getestet, hieß es im Bericht weiter.