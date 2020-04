Coronavirus: Aserbaidschan meldet 44 neue Infektionen, 65 Genesene

Baku, 24. April, AZERTAC

Binnen 24 Stunden haben sich weitere 44 Menschen in Aserbaidschan mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, 65 weitere Corona-Patienten sind wieder genesen, ein weiterer Patient, geboren 1935, ist an der Krankheit gestorben.

AZERTAC zufolge teilte dies der operative Stab beim Ministerkabinett mit.

In Aserbaidschan wurden bisher 1592 Infektionen gezählt, 21 Menschen sind an der Krankheit gestorben. 1013 Patienten wurden geheilt nach Hause entlassen. Die Therapie von 558 Corona-Patienten wird fortgesetzt. 16 Patienten sind in einem äußerst kritischen Zustand. Bislang wurden 114.410 Tests auf das Coronavirus durchgeführt, hieß es in der Meldung.