Coronavirus: Bislang 792 618 Infektionen in Aserbaidschan registriert

Baku, 8. Mai, AZERTAC

Am Samstag, dem 7. Mai haben sich in Aserbaidschan 11weitere Bürger mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, wie der operative Stab beim Ministerkabinett meldete. 3 Patienten sind inzwischen geheilt. Am 7. Mai wurde kein Todesfall registriert.

Seit Ausbruch der Pandemie starben in Aserbaidschan insgesamt 9709 Menschen an den Folgen des Virus.

Aserbaidschan zählt derzeit 792 618 Infektionen. Bislang wurden 782 849 Personen als geheilt eingestuft. Aserbaidschan behandelt zurzeit 51 aktive Corona-Kranke.

Bis jetzt wurden landesweit 6 832 323 Corona-Tests durchgeführt. Am Samstag, dem 7. Mai wurden 2 841 weitere Menschen auf das Virus getestet, hieß es im Bericht weiter.

Hier sei erwähnt, dass ab dem 1. Mai 2022 keine Maskenpflicht in Aserbaidschan mehr gilt.