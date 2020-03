Coronavirus: Desinfektionsmaßnahmen in Baku Metro

Baku, 2. März, AZERTAC

Die Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus ist unterdessen weltweit auf mehr als 3000 gestiegen. In insgesamt 68 Ländern wurden am Montag zudem fast 90.000 Infektionen verzeichnet. Vor allem in Südkorea und im Iran steigt die Zahl der Infizierten weiterhin stark an. Die Epidemie erreichte inzwischen auch Millionenstädte wie New York und Moskau, in der EU wird das Risiko für eine Ansteckung nun als “moderat bis hoch“ eingestuft.

AZERTAC zufolge werden derzeit in Aserbaidschan sanitäre und epidemiologische Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus 2019-nCoV ergriffen. Alle Kindergärten, Mittelschulen und Hochschulen bleiben bis zum 10. März geschlossen. In der Metro Baku, die eines der wichtigsten Transportmittel der Hauptstadt ist, wird etappenweise desinfiziert. Nach Angaben der Geschlossenen Aktiengesellschaft “Bakı Metropliteni" (Meto Baku) werden alle Verwaltungsgebäude und Speisehallen, einschließlich Büro- und Arbeitsräume, Vorräume, Korridore, Sanitäranlagen und andere Nebenräume mit Desinfektionsmitteln entseucht.