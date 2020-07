Coronavirus: Fast 100.000 Neuinfektionen in letzten 5 Tagen in Indien

Baku, 2. Juli, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden sind in Indien 19.148 Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus und 434 Todesfälle registriert worden, wie AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministerium Indiens berichtete.

Indien zählt derzeit rund 604.641 bestätigte Fälle, mehr 17.834 Todesopfer. In den letzten fünf Tagen wurden im Land etwa 100.000 Infektionen registriert. In vergangenen zwei Wochen war in Indien die Zahl von 400 Todesopfern überschritten worden.

Nach den USA, Brasilien und Russland ist Indien mit den meisten Corona-Infektionen weltweit.