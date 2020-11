Coronavirus: In Aserbaidschan 2187 weitere Menschen mit COVID-19 infiziert

Baku, 23. November, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden seien in Aserbaidschan 2187 neue Fälle bestätigt worden, womit die Gesamtzahl auf 95.281 steigt. 29 Patienten seien gestorben. 634 weitere Corona-Patienten sind wieder genesen, wie der operative Stab beim Ministerkabinett am Montag mitteilte.

Bisher starben in Aserbaidschan insgesamt 1107 Menschen an der Lungenkrankheit. 64.475 Corona-Patienten wurden bislang als geheilt nach Hause entlassen, hieß es im Bericht weiter.

In Aserbaidschan gibt es derzeit 29646 aktive Corona-Kranken. Landesweit wurden bis jetzt 1.617.239 Tests durchgeführt. Heute wurden 9784 weitere Menschen auf das Virus getestet, hieß es.