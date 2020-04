Coronavirus: In Nachitschewan 18 neue Infektionsfälle nachgewiesen

Nachitschewan, 6. April, AZERTAC

In der Autonomen Republik Nachitschewan von Aserbaidschan wurde bisher keine Coronavirus-Infektion registriert.

Wie das Gesundheitsministerium der Autonomen Republik Nachitschewan gegenüber dem Nachitschewan-Büro von AZERTAC erklärte, seien auch hier bei 18 Menschen Infektionsfälle nachgewiesen worden.

Nach Angaben des Ministeriums sind 2896 Personen in der Autonomen Republik Nachitschewan unter Quarantäne gestellt . 536 von ihnen kommen aus anderen Regionen Aserbaidschans in die autonome Republik. Bisher wurden in Nachitschewan 630 Personen mit Symptomen auf Coronavirus getestet. Bei 18 Menschen seien die Lungenkrankheit Covid-19 festgestellt worden. Eine von Corona-Patienten wurde geheilt nach Hause entlassen, hieß es.