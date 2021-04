Coronavirus: Indien überholt Brasilien bei Infektionsrate

Peking, 13. April, AZERTAC

Indien hat Brasilien als Land mit der zweithöchsten Anzahl an Corona-Infizierten weltweit überholt. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurde nach offiziellen Angaben am Montag der Rekordwert von 169.914 Infektionen registriert. 904 Menschen starben demnach im Zusammenhang mit dem Virus. Damit überstieg die Gesamtzahl der Ansteckungsfälle 13,5 Millionen. Seit Ausbruch der Pandemie wurden 170.209 Todesfälle registriert, wie das chinesische Büro von AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministerium in Indien mitteilte.

Die Infektionszahlen in Indien steigen seit Wochen deutlich an – es gibt religiöse Feste und große Wahlkampfveranstaltungen ohne Masken und Abstand. So baden derzeit etwa Zehntausende Menschen als Teil einer hinduistischen Zeremonie im heiligen Fluss Ganges. Pilger sagten örtlichen Fernsehsendern, dass sie keine Angst vor dem Virus hätten.