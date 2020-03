Coronavirus: Infiziertenzahl in Aserbaidschan auf 273 gestiegen

Baku, 30. März, AZERTAC

Trotz aller Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus melden die Länder mehr Infektionen und Todesfälle. In den letzten 24 Stunden wurde rund 63000 neue Fälle registriert. Weltweit zählte die amerikanische Johns-Hopkins-Universität am Montagmorgen auf 723.740 Infektionen. An den Folgen gestorben sind demnach 34.018 Menschen. Experten gehen jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus.

In den letzten 24 Stunden seien in Aserbaidschan rund 64 neue Fälle registriert worden. Das teilte am Montag der operative Stab beim Ministerkabinett mit. In Aserbaidschan wurden den Angaben zufolge bis Montagmorgen 273 Infektionen gezählt, 4 Menschen sind an der Krankheit gestorben, hieß es in der Meldung.