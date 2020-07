Coronavirus Kirgisien aktuell: 611 Neuinfektionen, 34 Tote in 24 Stunden

Bischkek, 20. Juli, AZERTAC

Die Zahl der täglichen gemeldeten Corona-Neuinfektionen in vielen Ländern nimmt immer mehr zu.

Binnen letzten 24 Stunden wurden im zentralasiatischen Land Kirgisien 611 neue Infektionen bestätigt, was die Zahl der bisher bestätigten Infektionen auf 27.143 erhöht. Binnen 24 Stunden 34 weitere Menschen sind an der Lungenkrankheit gestorben. Das sagte der stellvertretende Gesundheitsminister Kirgisiens, Mademin Karataev, bei einem Briefing in Bischkek, wie das kirgisische Büro von AZERTAC mitteilt.