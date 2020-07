Coronavirus Kirgisien aktuell: 689 Neuinfektionen, 28 Tote in 24 Stunden

Bischkek, 26. Juli, AZERTAC

Die Zahl der täglichen gemeldeten Corona-Neuinfektionen in vielen Ländern nimmt immer mehr zu.

Binnen letzten 24 Stunden wurden im zentralasiatischen Land Kirgisien 689 neue Infektionen bestätigt, was die Zahl der bisher bestätigten Infektionen auf 32.813 erhöht. Am vergangenen Tag starben 28 Corona-Patienten an der Lungenkrankheit, wie das kirgisische Büro von AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministerium von Kirgisien mitteilt.

Während der Pandemie-Zeit starben in Kirgisien insgesamt 1277 Menschen an COVİD-19 und 2661 Medizinarbeiter infizierten sich mit dem neuartigen Coronavirus, hieß es im Bericht des Gesundheitsministeriums weiter.