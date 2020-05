Coronavirus-Pandemie: Aserbaidschan meldet 143 Neueinfektionen, 3 Todesfälle

Baku, 9. Mai, AZERTAC

In Aserbaidschan sind in den letzten 24 Stunden 143 neue Corona-Infektionen nachgewiesen, 3 Patienten sind an der Krankheit gestorben.

AZERTAC zufolge teilte dies Ramin Bayramli, Vorstandsvorsitzender des Vereins für Management medizinischer Gebietseinheiten beim Briefing des Corona-Krisenstabs beim Ministerkabinett dies der operative Stab beim Ministerkabinett am Samstag mit.

In Aserbaidschan wurden bisher 2422 Corona-Infektionen gezählt, 28 Menschen sind durch Covid-19 verstorben. Bislang wurden 1620 Corona-Patienten aus den Krankenhäusern geheilt nach Hause entlassen, fügte er hinzu. In den letzten 24 Stunden wurden 7420 Menschen mit Symptomen auf das Coronavirus getestet, von denen 143 positiv ausfielen.

Die Therapie von 771 Corona-Patienten wird fortgesetzt, Momentan befinden sich 22 Patienten auf der Intensivstation, 9 müssen beatmet werden. Bisher wurden landesweit 188.950 Tests durchgeführt, sagte Ramin Bayramli.