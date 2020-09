Coronavirus-Pandemie: Indien meldet 1247 Tote in 24 Stunden

Peking, 19. September, AZERTAC

Indien hat am Samstag die bislang weltweit höchste Zahl an Corona-Neuansteckungen gemeldet: Das Land verzeichnet 93.337 neue Covid-19-Fälle binnen 24 Stunden, wie das chinesische Büro von AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministerium in Indien berichtet.

Darüber hinaus starben in den vergangenen 24 Stunden 1247 Menschen an der Lungenkrankheit, was die Zahl der bisher bestätigten Todesfälle auf 85.619 erhöht.

In den letzten elf Tagen lagen die täglichen Infektionszahlen im Durchschnitt bei 90.000, hieß es weiter.

Nach den USA ist Indien mit den meisten Corona-Infektionen weltweit.