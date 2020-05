Coronavirus-Pandemie: Türkei meldet 44 Todesfälle am Sonntag

Baku, 17. Mai, AZERTAC

Der Sonntag zeigt einen Rückgang bei Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der brüderlichen Türkei: Waren es gestern 1610 neue Fälle, kamen am Sonntag "nur" 1368 neue Fälle hinzu. Damit steigt die Zahl der Infizierten insgesamt auf 149.435 - 4140 starben insgesamt an der Krankheit. Am Sonntag verstarben 44 Patienten an Covid-19.

Erstmals seit längerem gibt es einen Anstieg bei den Intensivpatienten zu beobachten. Diese stiegen von Samstag auf Sonntag von 906 auf 914. 468 Menschen müssen immer noch künstlich beatmet werden.

Bis zum heutigen Tag konnten sich 109.962 Menschen von Covid-19 erholen, 1825 davon am heutigen Sonntag.

Der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca forderte die Menschen dazu auf, sich weiterhin möglichst viel zuhause aufzuhalten. Vor allem in den nächsten beiden Tagen, in denen in 15 Provinzen weiterhin Ausgangsverbote herrschen.