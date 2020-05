Coronavirus-Pandemie: Zahl der Tote in Armenien gestiegen

Tiflis, 19. Mai, AZERTAC

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen und Todesfälle in Armenien hat stark zugenommen.

AZERTAC zufolge teilte dies das armenische Zentrum für Kontrolle über Krankheiten mit.

Binnen 24 Stunden haben sich 374 weitere Menschen in Armenien mit Covid-19 infiziert, 3 weitere Menschen sind an der Lungenkrankheit gestorben.

Bisher wurden in Armenien mit knapp drei Millionen Einwohnern 6302 Corona-Infektionen nachgewiesen. Bislang sind 77 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben, hieß es in dem Bericht weiter.