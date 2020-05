Coronavirus-Pandemie im Iran: 1481 neue Infektionen, 48 Todesfälle

Teheran, 12. Mai, AZERTAC

Der Sprecher des iranischen Gesundheitsministeriums, Kianoush Jahanpour, gab am Dienstag die neusten Zahlen zum Coronavirus im nachbarlichen Iran bekannt. Ihm zufolge haben sich In den letzten 24 Stunden 1481 weitere Menschen im Iran mit Covid-19 infiziert, 48 Corona-Patienten sind an der Lungenkrankheit gestorben, fügte er hinzu.

Bisher wurden im Iran 110.767 Corona-Infektionen gezählt. Die Zahl der Todesfälle ist bereits auf 6.7733 gestiegen. 88.357 Menschen erholten sich von der Krankheit, so Kianoush Jahanpour.