Coronavirus-Pandemie in Aserbaidschan: Neuester Stand: 2. August 2022

Baku, 2. August, AZERTAC

Insgesamt gibt es 799. 471 bestätigte Fälle mit 9.752 registrierten Todesfällen innerhalb des Landes, während 787.080 Patienten wieder gesund geworden sind. Insgesamt stehen 2.639 Personen in Aserbaidschan unter Quarantäne. In der vergangenen Zeit wurden in Aserbaidschan mehr als 7.051.505 Tests durchgeführt, um neue Fälle von Coronavirus (COVID-19) zu identifizieren.

Heute wurden 3.950 weitere Bürger auf das Virus getestet, wie die vom operativen Stab beim Ministerkabinett aktualisierte Tabelle zeigt.

Aserbaidschan ist nach wie vor eines der Länder, die von der sich rasch ausbreitenden Coronavirus (COVID-19) relativ wenig betroffen sind. Die offiziellen Institutionen des Landes ergreifen die notwendigen Maßnahmen, um die Exposition gegenüber dem neuartigen Coronavirus und dessen Übertragung zu verringern.