Coronavirus-Pandemie in Russland: Zahl der Todesfälle erreicht neuen Rekordwert

Moskau, 13. August, AZERTAC

Die Zahl der täglichen gemeldeten Corona-Tote in Russland hat einen neuen Rekordwert erreicht.

Mit 815 Corona-Toten innerhalb eines Tages wurde ein neuer Rekord seit Ausbruch der Pandemie registriert.

Damit stieg die Gesamtzahl der bisher im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorbenen Menschen auf 168 864, wie das Moskauer Büro von AZERTAC berichtete.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 22 277 Neuinfektionen registriert, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 6 557 068 erhöht.

Innerhalb eines Tages wurden in der russischen Hauptstadt Moskau 2529 neue Fälle gemeldet. 59 weitere Patienten starben an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Derzeit werden in Moskau 106.527 Patienten behandelt.