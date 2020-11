Coronavirus: Russland meldet 491 Todesfälle in 24 Stunden

Moskau, 24. November, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden haben sich in Russland 24 326 Menschen mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 2 138 828 erhöht, wie das Moskauer Büro von AZERTAC berichtet.

Binnen 24 Stunden sind 491 Patienten an Covid-19 gestorben, womit die Zahl der Todesopfer auf 37 031 steigt. 23 226 weitere Patienten erholten sich binnen 24 Stunden wieder von der Lungenkrankheit, womit die Gesamtzahl der Genesene auf 1 634 671 steigt.

Russland behandelt derzeit 467 126 Patienten.

Die meisten Fälle wurden in Moskau (5 838) gemeldet.

Russland ist nach den USA, Indien, Brasilien und Frankreich mit den meisten Corona-Infektionen weltweit.