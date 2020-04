Coronavirus-Update: 105 neue Infektionen in Aserbaidschan registriert

Baku, 9. April, AZERTAC

In Aserbaidschan haben sich weitere 105 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.

AZERTAC zufolge teilte dies Ramin Bayramli, Vorstandsvorsitzender des Vereins für Management medizinisch-territorialer Verwaltungseinheiten beim Briefing des Corona-Krisenstabs beim Ministerkabinett mit.

In Aserbaidschan wurden bisher 822 Infektionen gezählt, 8 Menschen sind an der Krankheit gestorben. 63 Patienten wurden geheilt nach Hause entlassen. Die Therapie von weiteren 751 Corona-Patienten wird fortgesetzt, fügte er hinzu. Ihm zufolge seien die in dem Land mit dem Coronavirus infizierten Patienten im Alter zwischen 2 und 89 Jahren. Es gibt auch einige junge Menschen, die sehr an der Krankheit leiden, sagte er.