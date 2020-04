Coronavirus-Update: 76 neue Infektionen in Aserbaidschan registriert

Baku, 7. April, AZERTAC

Binnen 24 Stunden haben sich weitere 76 Menschen in Aserbaidschan mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, ein weiterer Mensch ist gestorben.

AZERTAC zufolge teilte dies der operative Corona-Krisenstab beim Ministerkabinett mit.

In Aserbaidschan wurden den Angaben zufolge bisher 717 Infektionen gezählt, 8 Menschen sind an der Krankheit gestorben. 44 Patienten wurden geheilt nach Hause entlassen. Die Behandlung von weiteren 665 Corona-Patienten wird fortgesetzt. 23 mit dem Coronavirus infizierte Patienten sind in einem äußerst kritischen Zustand. Der Zustand von 31 weiteren Personen ist relativ kritisch, hieß es in der Meldung.