Coronavirus: Zahl der Infizierte in Kirgisien auf 2007 gestiegen

Bischkek, 7. Juni, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden haben sich in Kirgisien 33 weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Damit stieg die Gesamtzahl der Corona-Infizierte in diesem zentralasiatischen Land auf 2007 Menschen. Am vergangenen Tag wurden 65 Patienten als genesen nach Hause entlassen. 22 weitere Patienten sind an Covid-19 gestorben, wie AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministerium dieses Landes mitteilte.

Nach offiziellen Angaben sind bisher 1425 Patienten von dem Virus wieder genesen und 16 Menschen gestorben.

Kirgisien behandelt derzeit 560 Patienten. 11 Patienten befinden sich in einem kritischen Zustand.

Derzeit befinden sich 1461 Personen in Quarantäne, hieß es weiter.