Coronavirus: Zahl der Infizierte in der Moldau auf 10025 gestiegen

Kischinau, 10. Juni, AZERTAC

In der Republik Moldau ist die Zahl der Infizierte in der Moldau auf 10025 gestiegen. Bisher sind 367 Menschen an Covid-19 gestorben, wie AZERTAC unter Berufung auf das moldauische Gesundheitsministerium mitteilt.

308 Patienten befinden sich derzeit in einem kritischen Zustand. 5930 Personen sind bislang von der Krankheit wieder genesen, was rund 60 Prozent der Gesamtzahl der Patienten ausmacht, hieß es weiter.