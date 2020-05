Coronavirus: Zahl der Neuinfektionen in der Türkei erneut unter 1000

Ankara, 21. Mai, AZERTAC

Der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca gab am 21. Mai die neusten Zahlen zum Coronavirus in der Türkei über seinen Account auf dem Kurznachrichtendienst Twitter bekannt. Die bestätigten Fälle des Coronavirus in der Türkei haben in den letzten 24 Stunden um 961 zugenommen und 27 weitere Menschen sind an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, was die Zahl der Todesopfer auf 4249 erhöht, sagte er.

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in der Türkei belief sich laut der auf Twitter veröffentlichten Grafik von Gesundheitsminister Koca auf 153.548. In den letzten 24 Stunden erholten sich rund 1003 Patienten, fügte Koca hinzu. Die Gesamtzahl der als genesen eingestuften Fälle betrug 114.990.

Koca sagte auch, dass 33.633 Tests am vergangenen Tag durchgeführt wurden, wobei die Gesamtzahl der Tests 1.729.988 erreichte. Die Türkei behandelt derzeit 820 Patienten auf Intensivstationen sowie 424 intubierte Patienten, was einen erneuten Rückgang bedeutet, fügte Koca hinzu. Er schloss sein Posting erneut mit der Ermahnung, sich an den neuen Lebensstil zu halten: mit 1,5 Metern Abstand und einer Maske.