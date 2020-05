Coronavirus aktuell: 67 Neuinfektionen, 28 Geheilte

Baku, 6. Mai, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden haben sich in Aserbaidschan 67 weitere Personen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, 28 Patienten haben sich wiedererholt, zwei weitere Menschen sind an der Krankheit gestorben.

Das gab der operative Stab beim Ministerkabinett am Mittwoch bekannt.

In Aserbaidschan wurden bisher 2127 Corona-Infektionen nachgewiesen, 28 Menschen sind durch Covid-19 verstorben. Bislang sind 1536 Corona-Patienten wieder genesen. Die Therapie von 563 Patienten wird fortgesetzt, 33 Patienten seien im kritischen Zustand. Bislang wurden landesweit 169.790 Tests durchgeführt, hieß es in der Meldung