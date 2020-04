Coronavirus aktuell: Aserbaidschan meldet 65 neue Infektionsfälle

Baku, 10. April, AZERTAC

In Aserbaidschan sind bei weiteren 65 Menschen das neuartige Coronavirus festgestellt worden. Ein weiterer Mensch sei an der Krankheit gestorben, und 58 weitere Corona-Patienten wurden geheilt nach Hause entlassen .

AZERTAC zufolge erklärte dies der operative Stab beim Ministerkabinett gegenüber AZERTAC.

In Aserbaidschan wurden bisher 991Infektionen gezählt, 10 Personen sind durch Covid-19 verstorben. 159 Menschen sind wieder genesen. Die Therapie von weiteren 822 Corona-Patienten wird fortgesetzt. Bisher wurden in Aserbaidschan 61.342 Menschen mit Symptomen auf Coronavirus getestet, hieß es in der Mitteilung.