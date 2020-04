Coronavirus aktuell: In Aserbaidschan 40 neue Infektionen registriert

Baku, 12. April, AZERTAC

In Aserbaidschan haben sich binnen 24 Stunden weitere 40 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. 50 weitere Menschen seien geheilt nach Hause entlassen worden.

AZERTAC zufolge erklärte dies der operative Stab beim Ministerkabinett gegenüber AZERTAC.

In Aserbaidschan wurden bisher Corona-1098 Infektionen gezählt, 11 Menschen sind durch Covid-19 verstorben. 250 Corona-Patienten sind wieder genesen. Die Therapie von weiteren 837 Corona-Patienten wird fortgesetzt. Bisher wurden in den Labors im ganzen Land 66. 677 Tests durchgeführt, um infizierte Fälle zu erkennen, hieß es in der Mitteilung.