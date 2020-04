Coronavirus im Iran: 121 weitere Todesfälle registriert

Teheran, 8. April, AZERTAC

Im Nachbarland Iran ist die Zahl der geheilten Corona-Patienten am Mittwoch auf 29.812 gestiegen, während die Zahl der Infizierten laut dem Sprecher des Gesundheitsministeriums, Kianoush Jahanpour, bei 64.586 liegt.

"Nach den Ergebnissen der Tests wurden binnen 24 Stunden 1.997 neue Fälle bestätigt, und sind 121 infizierte Patienten gestorben", teilte der Sprecher mit.

Er bezifferte die Zahl derer, die in den letzten 24 Stunden an der Infektion gestorben sind, auf 121, was die Gesamtzahl der Todesopfer im Iran auf 3.993 erhöht.