Coronavirus im Iran: Zahl der Infizierten steigt rasant

Teheran, 2. März, AZERTAC

Die Zahl der Menschen, die im Iran am Coronavirus sterben, steigt unaufhaltsam an. Auch die Zahl der Infizierten steigt rasant. Innerhalb von 24 Stunden sind laut offizieller Stellen 67 Menschen gestorben, insgesamt sind aktuell 1505 mit dem Coronavirus infiziert, wie das AZERTAC-Büro in Teheran berichtete.

Besonders stark betroffen ist die Hauptstadt Teheran. Gleichzeitig seien laut Dschahanpur 175 Coronavirus-Patienten geheilt und aus den Krankenhäusern entlassen worden.

Im Gegensatz zu den Prognosen des Gesundheitsministeriums, hat sich die Lage im Iran in den letzten Tagen drastisch verschlechtert.

Derzeit werden im südlichen Nachbarland neben erforderlichen Desinfektionsmaßnahmen sanitäre und epidemiologische Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus 2019-nCoV ergriffen.