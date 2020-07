Coronavirus in Afrika: Mehr als 400. 000 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert

Kairo, 1. Juli, AZERTAC

Auf dem Kontinent Afrika haben sich bisher 407.000 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Mehr als 10.000 Afrikaner starben an der Lungenkrankheit.

In den größten Ländern Afrikas- Ägypten und Südafrika nimmt die Zahl der Corona-Infektionen immer mehr zu, wie das ägyptische Büro von AZERTAC berichtete.

Die Gesundheitsministerien beider Länder gaben die neusten Zahlen zu den Infektionen mit dem Coronavirus bekannt.

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Ägypten 1557 neue Infektionen und 81 Todesfälle registriert. Die Gesamtzahl der mit Covid-19 infizierten Menschen in diesem Land übersteigt 68.000. Ca.3.000 Patienten sind gestorben. In Südafrika gibt es derzeit mehr als 150.000 Infektionen und 2.650 Todesfälle.

Die Zahl der mit Covid-19 infizierten Menschen nimmt auch in anderen Ländern des Kontinents immer mehr zu.