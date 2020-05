Coronavirus in Aserbaidschan: 158 weitere Menschen infiziert, 58 Patienten geheilt

Baku, 16. Mai, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden haben sich in Aserbaidschan 158 weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, 58 Patienten sind als geheilt eingestuft worden. AZERTAC zufolge gab dies der Corona-Krisenstab beim Ministerkabinett am Samstag bekannt.

In Aserbaidschan wurden bisher 3138 Fälle nachgewiesen, 36 Menschen sind durch Covid-19 verstorben. Bislang wurden 1944 Corona-Patienten aus den Krankenhäusern geheilt nach Hause entlassen.

Die Therapie von 1058 Corona-Patienten wird fortgesetzt, Momentan befinden sich 41 Patienten auf der Intensivstation. Bislang wurden landesweit 226.005 Tests durchgeführt, hieß es in der Meldung weiter.