Coronavirus in Aserbaidschan: 162 Neuinfektionen, 171 Genesene am Freitag

Baku, 21. August, AZERTAC

Binnen letzten 24 Stunden seien in Aserbaidschan 162 weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus registriert worden. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise mindestens 34 921 Menschen nachweislich infiziert. 171 Corona-Patienten wurden als genesen aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen, womit die Gesamtzahl der Genesene auf 32 682 steigt. 510 Personen starben bislang an COVID-19. Das teilte der Operative Stab beim Ministerkabinett am Freitag mit.

In Aserbaidschan gibt es derzeit 1727 aktive Corona-Kranke.

Heute wurden 5986 Menschen auf das Virus getestet. Landesweit wurden bisher 861 788 Tests durchgeführt, hieß es im Bericht weiter.