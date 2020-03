Coronavirus in Aserbaidschan-17 weitere Fälle nachgewiesen

Baku, 28. März, AZERTAC

In Aserbaidschan sind bei 17 weiteren Menschen das neuartige Coronavirus (Covid-19) nachgewiesen worden. Ein weiterer Todesfall wurde registriert. Das teilte am Samstag der operative Stab beim Ministerkabinett mit. In Aserbaidschan erhöhte sich die Gesamtzahl der bisher erfassten Infektionen auf 163 Fälle. Die Gesundheit von 23 Infizierten ist in einem kritischen Zustand, hieß es in der Meldung.