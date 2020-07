Coronavirus in Aserbaidschan: 332 Neuinfektionen, 573 Genesungen

Baku, 24. Juli, AZERTAC

Der positive Trend in Aserbaidschan setzt sich weiterhin fort: Am Freitag überstieg die Zahl der Geheilten binnen 24 Stunden erneut die Anzahl der Neuinfektionen. Das geht aus einem Bericht des operativen Stabs beim Ministerkabinett hervor, wie AZERTAC berichtete.

In den vergangenen 24 Stunden wurden von 9037 Tests 332 positive Coronavirus-Fälle festgestellt, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 29. 312 erhöht. 573 Patienten wurden als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen. 9 weitere Patienten starben leider an COVID-19.

Bisher wurden in Aserbaidschan 400 Corona-Todesfälle registriert. Die Zahl der Geheilten liegt bei rund 21.547. Derzeit gibt es in Aserbaidschan 7365 aktive Corona-Kranke. Landesweit wurden bisher 667.819 Corona-Tests durchgeführt, hieß es im Bericht weiter.