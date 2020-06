Coronavirus in Aserbaidschan: 338 neue Infektionen, 209 Genesungen

Baku, 16. Juni, AZERTAC

In Aserbaidschan sind in den letzten 24 Stunden 338 neue Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 10.662 erhöht. Das gab der operative Stab beim Ministerkabinett am Dienstag bekannt.

Am vorigen Tag erholten sich in Aserbaidschan 209 Corona-Patienten von der Lungenkrankheit. 4 weitere Patienten sind leider gestorben, was die Gesamtzahl der Todesopfer im Land auf 126 erhöht.

Bisher sind 5948 Patienten als genesen nach Hause entlassen.

Derzeit gibt es in Aserbaidschan 4588 aktive Corona-Kranke. Landesweit wurden insgesamt 391.699 Corona-Tests durchgeführt, hieß es in dem Bericht weiter.